❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл коньковый спринт, Волков – 2-й, Карпасюк – 3-й, Большунов выбыл в полуфинале

Сергей Ардашев выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Чусовом.

13 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом прошел мужской коньковый спринт. Победу одержал Сергей Ардашев.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Сергей Ардашев – 3.06,06

2. Сергей Волков – 0,47

3. Данила Карпасюк – 1,25

4. Владислав Афанасьев – 1,37

5. Денис Филимонов – 1,66

6. Иван Безматерных – 2,06

Александр Большунов выбыл в полуфинале, Сергей Устюгов – в четвертьфинале.

