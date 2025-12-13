❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл коньковый спринт, Волков – 2-й, Карпасюк – 3-й, Большунов выбыл в полуфинале
Сергей Ардашев выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Чусовом.
13 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом прошел мужской коньковый спринт. Победу одержал Сергей Ардашев.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Сергей Ардашев – 3.06,06
2. Сергей Волков – 0,47
3. Данила Карпасюк – 1,25
4. Владислав Афанасьев – 1,37
5. Денис Филимонов – 1,66
6. Иван Безматерных – 2,06
Александр Большунов выбыл в полуфинале, Сергей Устюгов – в четвертьфинале.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
