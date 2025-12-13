  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл коньковый спринт, Волков – 2-й, Карпасюк – 3-й, Большунов выбыл в полуфинале
104

❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл коньковый спринт, Волков – 2-й, Карпасюк – 3-й, Большунов выбыл в полуфинале

Сергей Ардашев выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Чусовом.

13 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом прошел мужской коньковый спринт. Победу одержал Сергей Ардашев.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Сергей Ардашев – 3.06,06

2. Сергей Волков – 0,47

3. Данила Карпасюк – 1,25

4. Владислав Афанасьев – 1,37

5. Денис Филимонов – 1,66

6. Иван Безматерных – 2,06

Александр Большунов выбыл в полуфинале, Сергей Устюгов – в четвертьфинале.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
спринт
результаты
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoСергей Волков
logoАндрей Собакарев
logoДмитрий Жуль
Владислав Афанасьев
logoКонстантин Тиунов
logoЕрмил Вокуев
logoЕвгений Белов
logoПавел Соловьев
Илья Трегубов
logoСергей Устюгов
Иван Безматерных
logoАртем Мальцев
logoДенис Филимонов
logoЕвгений Семяшкин
logoДенис Спицов
logoАлексей Червоткин
logoВиктор Жуль
logoАлександр Бакуров
Данила Карпасюк
Максим Зубцов
logoИван Горбунов
logoИлья Семиков
Андрей Сахаров
logoАндрей Ларьков
logoАндрей Мельниченко
logoИлья Порошкин
Андрей Кузнецов (2000)
logoИван Якимушкин
Владимир Фролов
logoАлександр Терентьев
logoСергей Забалуев
logoСергей Ардашев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в «разделке» на 15 км классическим стилем, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й
11 декабря, 08:58
❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев опередил Большунова по фотофинишу в классическом масс-старте на 20 км, Ардашев – 3-й, Бакуров – 8-й
7 декабря, 09:43
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл классический спринт, Терентьев – 2-й, Коростелев – 3-й
6 декабря, 08:57
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й
сегодня, 18:37
Симпсон-Ларсен о победе на Кубке мира: «Я просто в шоке, не могу поверить. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отобраться на Олимпийские игры»
сегодня, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я, Непряева – 69-я
сегодня, 15:15
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Коростелев – 98-й
сегодня, 15:10
Норвежский журналист Салтведт: «Результат Коростелева немного разочаровывает. Теперь он лучше понимает, какие требования предъявляет уровень Кубка мира»
сегодня, 14:57
Егор Сорин: «Коростелев показал хороший результат — попал в топ-30. Положительно оцениваю этот этап Кубка мира для него»
сегодня, 14:48
Юрий Бородавко: «Основные трудности у Непряевой и Коростелева были в том, что они не до конца адаптировались, а лыжи были не идеально до конца доведены»
сегодня, 14:36
Мать Коростелева: «Савелий планирует поехать на «Тур де Ски» в Италию. Ему надо набирать спортивную форму в конкуренции на этом снегу»
сегодня, 14:29
Мать Коростелева: «Гонка для Савелия была тяжелой, он первый раз бегал в горах на такой высоте. А результат считаю отличным для дебюта»
сегодня, 14:19
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Кристофферсен – 3-й
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
сегодня, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
сегодня, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
сегодня, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15