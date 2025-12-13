  • Спортс
  • ❄️ Лыжи. Кубок России. Степанова победила в коньковом спринте, Баранова – 2-я, Ступак – 3-я
113

❄️ Лыжи. Кубок России. Степанова победила в коньковом спринте, Баранова – 2-я, Ступак – 3-я

Вероника Степанова выиграла коньковый спринт на Кубке России в Чусовом.

13 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом прошел женский коньковый спринт. Победу одержала Вероника Степанова.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Женщины

Спринт, свободный стиль

1. Вероника Степанова – 3.28,87

2. Алена Баранова – 2,04

3. Юлия Ступак – 2,13

4. Евгения Крупицкая – 2,18

5. Арина Кусургашева – 2,59

6. Елизавета Шалабода – 2,73

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
