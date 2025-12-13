❄️ Лыжи. Кубок России. Степанова победила в коньковом спринте, Баранова – 2-я, Ступак – 3-я
Вероника Степанова выиграла коньковый спринт на Кубке России в Чусовом.
13 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом прошел женский коньковый спринт. Победу одержала Вероника Степанова.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Женщины
Спринт, свободный стиль
1. Вероника Степанова – 3.28,87
2. Алена Баранова – 2,04
3. Юлия Ступак – 2,13
4. Евгения Крупицкая – 2,18
5. Арина Кусургашева – 2,59
6. Елизавета Шалабода – 2,73
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости