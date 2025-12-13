⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Мирвол – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в квалификации
Шведская лыжница Йонна Сундлинг одержала победу в коньковом спринте на Кубке мира в Давосе, россиянка Дарья Непряева не квалифицировалась в финал (39-е место).
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.31,86
2. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2.31,94
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 2.34,46
4. Майя Далквист (Швеция) – 2.34,78
5. Линн Сван (Швеция) – 2.35,47
6. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.27,10
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
