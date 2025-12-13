  • Спортс
  ⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Мирвол – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в квалификации
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Мирвол – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в квалификации

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на Кубке мира в Давосе.

Шведская лыжница Йонна Сундлинг одержала победу в коньковом спринте на Кубке мира в Давосе, россиянка Дарья Непряева не квалифицировалась в финал (39-е место).

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.31,86

2. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2.31,94

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 2.34,46

4. Майя Далквист (Швеция) – 2.34,78

5. Линн Сван (Швеция) – 2.35,47

6. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.27,10

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
