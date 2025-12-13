❄️ Кубок России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Казакевич – 2-я, Коваленко – 3-я, Резцова – 4-я, Сливко – 20-я
13 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Женщины
Спринт
1. Наталия Шевченко – 19.33,2 (0)
2. Ирина Казакевич – 9,5 (0)
3. Юлия Коваленко – 25,5 (0)
4. Кристина Резцова – 31,2 (2)
5. Инна Терещенко – 38,0 (1)
6. Ксения Довгая – 1.00,1 (0)
7. Екатерина Мошкова – 1.13,3 (2)
8. Анастасия Зырянова – 1.22,0 (1)
9. Тамара Дербушева – 1.27,8 (0)
10. Виктория Метеля – 1.30,1 (2)
11. Алина Плицева – 1.34,2 (0)
12-13. Анастасия Гришина – 1.43,2 (3)
12-13. Елизавета Насотович – 1.43,2 (2)
14. Анастасия Зенова – 1.43,5 (1)
15. Анастасия Егорова – 1.43,7 (3)
16. Влада Шишкина – 1.44,7 (0)
17. Екатерина Суханова – 1.46,4 (1)
18. Анна Грухвина – 1.46,7 (2)
19. Анастасия Томшина – 1.48,1 (2)
20. Виктория Сливко – 1.49,5 (3)
21. Антонина Ковалева – 1.53,2 (1)
22. Полина Шевнина – 1.55,7 (2)
23. Елизавета Бурундукова – 1.55,8 (4)
24. Анна Григорьева – 1.57,1 (2)
25. Анастасия Шевченко – 2.02,9 (3)
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени