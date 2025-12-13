❄️ Кубок России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Казакевич – 2-я, Коваленко – 3-я, Резцова – 4-я, Сливко – 20-я

  • Спортс
48

Наталия Шевченко выиграла спринт на Кубке России по биатлону в Тюмени.

13 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко – 19.33,2 (0)

2. Ирина Казакевич – 9,5 (0)

3. Юлия Коваленко – 25,5 (0)

4. Кристина Резцова – 31,2 (2)

5. Инна Терещенко – 38,0 (1)

6. Ксения Довгая – 1.00,1 (0)

7. Екатерина Мошкова – 1.13,3 (2)

8. Анастасия Зырянова – 1.22,0 (1)

9. Тамара Дербушева – 1.27,8 (0)

10. Виктория Метеля – 1.30,1 (2)

11. Алина Плицева – 1.34,2 (0)

12-13. Анастасия Гришина – 1.43,2 (3)

12-13. Елизавета Насотович – 1.43,2 (2)

14. Анастасия Зенова – 1.43,5 (1)

15. Анастасия Егорова – 1.43,7 (3)

16. Влада Шишкина – 1.44,7 (0)

17. Екатерина Суханова – 1.46,4 (1)

18. Анна Грухвина – 1.46,7 (2)

19. Анастасия Томшина – 1.48,1 (2)

20. Виктория Сливко – 1.49,5 (3)

21. Антонина Ковалева – 1.53,2 (1)

22. Полина Шевнина – 1.55,7 (2)

23. Елизавета Бурундукова – 1.55,8 (4)

24. Анна Григорьева – 1.57,1 (2)

25. Анастасия Шевченко – 2.02,9 (3)

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
