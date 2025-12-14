Экс-арбитр Эстрада Фернандес об отмене гола «Барсы»: «Показанное изображение безобразно, оно сделано плохо. Линия офсайда не параллельна линии ворот»
Экс-арбитр Хавьер Эстрада Фернандес раскритиковал работу ВАР в эпизоде с отмененным голом «Барселоны» в матче с «Осасуной» (2:0).
На 23-й минуте матча нападающий каталонцев Ферран Торрес забил после подачи Маркуса Рэшфорда, но главный арбитр Адриан Кордеро Вега после подсказки видеоассистентов отменил гол, поскольку Рафинья находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака.
«Все определила машина. Судья выбирает кадр, то есть момент, когда игрок «Барселоны» последний раз касается мяча, и с этого момента ВАР анализирует игру и в конце концов рисует линию.
Технология должна показывать качественное изображение, а это безобразие. По-моему, изображение сделано откровенно плохо. Это вызывает у меня большие сомнения. Теоретически мяч мог находиться впереди предпоследнего защитника «Осасуны», но на картинке этого не видно.
На показанном изображении линия офсайда не параллельна линии ворот. Поэтому оно бесполезно», – сказал Фернандес в интервью TV3.