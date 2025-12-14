  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Два гола «Динамо» в дерби со «Спартаком» отменены верно, считает Департамент судейства: «Тюкавин был ближе к воротам, ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий»
44

Два гола «Динамо» в дерби со «Спартаком» отменены верно, считает Департамент судейства: «Тюкавин был ближе к воротам, ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий»

Голы «Динамо» в матче со «Спартаком» отменены верно.

Департамент судейства и инспектирования РФС признал правильным решение отменить два гола «Динамо» в матче 18-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:1). 

Судьи не засчитали гол Константина Тюкавина на 6-й минуте из-за положения вне игры у форварда бело-голубых, на 84-й из-за офсайда был отменен гол Николаса Маричаля. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

«В момент передачи Тюкавин находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) и верно подтвердил решение арбитра об отмене гола.

[Во втором голе «Динамо»] в момент передачи Эль‑Мехди Маухуб находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды.

Маухуб играет в мяч, после чего атакующая фаза команды «Динамо» продолжается и заканчивается забитым голом. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ, но ошибочно пригласил арбитра к монитору, поскольку данное решение является фактическим. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – говорится в мотивировочной части решения.

Что делать с Хаби Алонсо?31967 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoНиколас Маричаль
logoМатч ТВ
logoсудьи
Инал Танашев
logoЭль-Мехди Маухуб
logoКонстантин Тюкавин
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. Рассуждать образно я не могу»
9 минут назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
21 минуту назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
25 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
30 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
32 минуты назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
48 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
58 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
28 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
46 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
57 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45