Два гола «Динамо» в дерби со «Спартаком» отменены верно, считает Департамент судейства: «Тюкавин был ближе к воротам, ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий»

Голы «Динамо» в матче со «Спартаком» отменены верно.

Департамент судейства и инспектирования РФС признал правильным решение отменить два гола «Динамо» в матче 18-го тура Мир РПЛ против «Спартака » (1:1).

Судьи не засчитали гол Константина Тюкавина на 6-й минуте из-за положения вне игры у форварда бело-голубых, на 84-й из-за офсайда был отменен гол Николаса Маричаля . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

«В момент передачи Тюкавин находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) и верно подтвердил решение арбитра об отмене гола.

[Во втором голе «Динамо»] в момент передачи Эль‑Мехди Маухуб находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды.

Маухуб играет в мяч, после чего атакующая фаза команды «Динамо » продолжается и заканчивается забитым голом. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ, но ошибочно пригласил арбитра к монитору, поскольку данное решение является фактическим. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – говорится в мотивировочной части решения.