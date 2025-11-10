  • Спортс
«Краснодар» выиграл 1-й круг, Станкович наехал на журналиста, «Ман Сити» прибил «Ливерпуль», осечка «Реала», Норрис взял Гран-при Сан-Паулу и другие новости

1. В 15-м туре Мир РПЛ «Зенит» поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), «Локомотив» одолел «Оренбург» (1:0), «Спартак» справился с «Ахматом» в Грозном (2:1), «Краснодар» на выезде не переиграл «Балтику» (1:1).

Тренер «Спартака» Деян Станкович вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ» во время флэш‑интервью после вопроса про судью: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Представители красно-белых принесли извинения Адаму Ахмадову. Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал коллег из московского клуба: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно, я бы сказал».

«Краснодар» выиграл 1-й круг, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям, «Зенит» и «Локо» отстают от «быков» на 3 балла, «Балтика» – на 5, «Спартак» – на 8, «Динамо» – на 16.

2. В 11-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» (3:0) в 1000-м матче в карьере Гвардиолы: Холанд, Нико и Доку забили, Эрлинг не реализовал пенальти, гол гостей отменили. У команды Слота 7 поражений в 10 последних играх. А «горожане» приблизились к «Арсеналу» в таблице.

3. В FONBET КХЛ «Металлург» обыграл «Барыс» (4:1), «Амур» дома победил «Автомобилист» (3:0), «Адмирал» уступил «Трактору» (1:3).

4. В 12-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0), а «Барселона» в гостях взяла верх над «Сельтой» (4:2) благодаря хет-трику Левандовского и до трех очков сократила отставание от «Мадрида».

5. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу» (2:3), вратарь «Пингвинс» Мурашов дебютировал в лиге. «Каролина» с передачами Свечникова и Никишина обыграла «Торонто» (5:4) и делит лидерство на Востоке. «Колорадо» одолел «Ванкувер» (5:4 ОТ), Маккиннон набрал 2+3 и за счет этого возглавил гонки бомбардиров и снайперов, у Ничушкина – 2 передачи. Все результаты дня – здесь

6. Владислав Дикиджи победил на Гран-при России по фигурному катанию в Казани. У женщин выиграла Дина Хуснутдинова. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми среди пар.

7. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал уверенную победу на Гран-при Сан-Паулу после старта с поула, Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 2-й, Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 3-й. «Феррари» сошла двумя пилотами после аварий: болид Льюиса Хэмилтона получил повреждения на старте, Шарля Леклера – на рестарте. Отрыв Норриса от Оскара Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена – до 49.

8. НБА. 37 очков Янниса не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Хьюстоном», «Нью-Йорк» разгромил «Бруклин», «Голден Стэйт» был сильнее «Индианы» и другие результаты

9. В 11-м туре Серии А «Наполи» на выезде уступил «Болонье» (0:2), «Рома» обыграла «Удинезе» (2:0), «Сассуоло» разгромил «Аталанту» (3:0), «Интер» дома разобрался с «Лацио» (2:0) и возглавил таблицу.

10. В 1-м туре итогового турнира ATP в Турине Карлос Алькарас обыграл Алекса де Минаура, Александр Зверев был сильнее Бена Шелтона.

11. В 12-м туре Лиги 1 «ПСЖ» одолел «Лион» (3:2) на выезде и вышел на первое место. Российский вратарь Матвей Сафонов провел на скамейке парижан 25-й матч подряд, он не играет с мая.

12. «Локомотив-Кубань» дома обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ, МБА-МАИ уступил «Пари НН», несмотря на 26 очков Андрея Зубкова.

13. Вингер «Динамо» Нгамале изменил своей девушке и выселил ее из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять». Блогер Никки Сии рассказала о ссоре с камерунцем: «Я забрала его паспорт, он схватил меня за волосы, выдрал клок. Муми взбесился: «Собирай вещи». В полицию обращаться не буду – нет ресурса». Не осталась в стороне певица Анна Седокова: «Его женатый сокомандник отправлял мне лайки и намеки, другой писал сальные сообщения мне и дочке. Не ведитесь на блестящую упаковку, девочки».

Цитаты дня:

Рендулич о Fan ID в КХЛ: «Не думаю, что это хорошая идея – на футбол многие перестали ходить. В Европе можно взять билет, пройти на стадион, купить пиво и посмотреть игру»

Александр Тихонов: «Сделаю обращение ко всем народам, чтобы выбирали нормальных президентов и правительства, которые ратуют за мир и дружбу между народами»

Мама Костылевой о фигуристках: «Девочки в очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса. Слышу: эта сидит, и эта сидит»

«Повылезали хреновы блюстители нравственности. Господа, идите в сад». Губерниев о противниках показа Олимпиады-2026 в России

Вероника Степанова: «Пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы катимся в норвежский сугроб»

Соболенко после поражения от Рыбакиной в финале итогового: «Раз в год и палка стреляет, #####»

Жорди Альба: «Месси – лучший в истории. Отвечаю одно и то же, поиграв с ним 12 лет»

400-й ассист Месси, падение «Динамо» Карпина, ничьи «МЮ», «Арсенала», «Баварии», «Юве» и «Милана», 5,2 млн долларов для Рыбакиной и другие новости
вчера, 06:10
Состав сборной России, пожизненный бан Садыгова, Дегтярев рассуждает о Fan ID в других видах спорта, Джокович и Соболенко в финалах, Аморим – тренер месяца в АПЛ и другие новости
8 ноября, 06:10
«Спартак» победил «Локомотив», Станкович готов к отставке, новая часть интервью Роналду, Валиева лишена золота чемпионата Европы, СКА с трудом обыграл «Шанхай» и другие новости
7 ноября, 06:10
Депутат из Бразилии о сексизме тренера «Интернасьонала»: «В 2025-м недопустимо воспроизводить подобные стереотипы. Женщины, проявляя талант и упорство, показывают: футбол – тоже наше дело!»
49 минут назад
Аршавин о том, что у «Спартака» иностранцы забили все голы в 1-м круге РПЛ: «В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте министру спорта эту статистику»
сегодня, 04:17
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
сегодня, 03:50Тесты и игры
Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»
сегодня, 03:22
Шалимов о поведении Станковича: «С журналистами так не надо разговаривать. На нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда»
сегодня, 02:00
Петров получил травму ахилла. Защитник «Краснодара» передвигался на костылях после матча с «Балтикой»
сегодня, 01:46
Флик о 4:2 с «Сельтой»: «Доволен командой, «Барса» на правильном пути. Не все получилось идеально, травмы – не оправдание»
вчера, 22:52
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
вчера, 22:24
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
вчера, 22:22
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
вчера, 22:22
Горшков о «Зените»: «Потеря очков в матчах с «Крыльями» и «Акроном» может сыграть злую шутку. Может, не хватает настроя на таких соперников»
19 минут назад
Алексис Санчес не сыграет за Чили с Россией из-за травмы
35 минут назад
Сенников о «Локо»: «Идет с чемпионским графиком, но если один-два игрока выбывают – игра немножко рушится»
сегодня, 05:02
«Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу. Не понимаю продление контракта». Угаров о бразильце
сегодня, 04:46
Кобелев о 10-м месте «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и сейчас мне нечего добавить»
сегодня, 04:32
Первая лига. «Челябинск» сыграет с «Уфой», «Факел» против «Спартака» из Костромы
сегодня, 04:05
Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом после 1-го круга: «Мы пропустили меньше всех. Продолжим работать, чтобы и дальше удивлять всю страну»
сегодня, 03:55
Флик об истекающем контракте Левандовского: «Пока рано говорить о будущем. Роберт был очень важен в прошлом сезоне»
сегодня, 03:40
ЦСКА обратился в ЭСК по кубковому матчу с «Махачкалой» из-за назначенного пенальти
сегодня, 02:59
Агкацев про 1:1 в Калининграде: «Краснодар» приезжал за победой. Здесь всем непросто – «Балтике» качественно и организованно играет»
сегодня, 02:45