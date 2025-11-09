У «Ливерпуля» 7 поражений в 10 последних матчах, в АПЛ – 5 за 6 игр

«Ливерпуль» потерпел 7 поражений в 10 последних матчах во всех турнирах.

«Ливерпуль » проиграл «Манчестер Сити » (0:3) в выездном матче 11-го тура АПЛ, потерпев 7-е поражение в 10 последних встречах. В чемпионате Англии у команды Арне Слота 5 поражений в 6 последних матчах. В данный момент «Ливерпуль » занимает 8-е место в таблице АПЛ , имея в активе 18 очков. После паузы на сборные, 22 ноября, «Ливерпуль» примет «Ноттингем Форест».