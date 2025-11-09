У «Ливерпуля» 7 поражений в 10 последних матчах, в АПЛ – 5 за 6 игр
«Ливерпуль» потерпел 7 поражений в 10 последних матчах во всех турнирах.
«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в выездном матче 11-го тура АПЛ, потерпев 7-е поражение в 10 последних встречах.
В чемпионате Англии у команды Арне Слота 5 поражений в 6 последних матчах.
В данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в таблице АПЛ, имея в активе 18 очков.
После паузы на сборные, 22 ноября, «Ливерпуль» примет «Ноттингем Форест».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
