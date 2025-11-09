  • Спортс
  Вероника Степанова: «Пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы катимся в норвежский сугроб»
Вероника Степанова: «Пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы катимся в норвежский сугроб»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что лыжные гонки сейчас на спаде.

«Я уверена, что пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы все быстрее катимся с горки.

Катимся в норвежский сугроб», – написала Степанова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
