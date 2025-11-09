Вероника Степанова: «Пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы катимся в норвежский сугроб»
Вероника Степанова: пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что лыжные гонки сейчас на спаде.
«Я уверена, что пик развития мирового лыжного спорта был лет 15-20 назад, а сейчас мы все быстрее катимся с горки.
Катимся в норвежский сугроб», – написала Степанова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
