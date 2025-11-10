«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
«Интер» возглавил таблицу Серии А.
«Интер» поднялся на первую строчку турнирной таблицы Серии А после 11 тура. Команда Кристиана Киву набрала 24 очка, победив «Лацио» (2:0).
По дополнительным показателям миланцам уступает «Рома» (24 очка).
Третье и четвертое места занимают «Милан» и «Наполи» соответственно (22 балла).
«Болонья» идет пятой (21), «Ювентус» – шестым (19). «Лацио» на 9-й строчке с 15 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
