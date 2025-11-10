Аршавин о том, что у «Спартака» иностранцы забили все голы в 1-м круге РПЛ: «В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте министру спорта эту статистику»
Андрей Аршавин: в атаке «Спартака» практически никто из русских не играет.
Андрей Аршавин оценил тот факт, что только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге сезона РПЛ.
«В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику.
Мог бы какой-нибудь защитник забить? Если мы посмотрим в защите, там тоже нет русских», — сказал экс-игрок сборной России в эфире «Матч ТВ».
Что «Динамо» делать с Карпиным?12080 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости