Кобелев о 10-м месте «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и сейчас мне нечего добавить»

Андрей Кобелев: я был против назначения Карпина в «Динамо».

Андрей Кобелев оценил 10-е место «Динамо» в РПЛ после первого круга.

«Перед назначением Карпина в «Динамо» я высказал свое мнение. Я был против данного решения, и мне сейчас нечего добавить. 

Возможный вылет «Динамо» в Первую лигу? Вряд ли команда вылетит с таким составом. И зимой будут покупки футболистов, Карпин любит приобретать новых игроков. Поэтому вылет «Динамо» не грозит», — сказал бывший тренер «Динамо».

Что «Динамо» делать с Карпиным?12082 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
