Кобелев о 10-м месте «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и сейчас мне нечего добавить»
Андрей Кобелев: я был против назначения Карпина в «Динамо».
Андрей Кобелев оценил 10-е место «Динамо» в РПЛ после первого круга.
«Перед назначением Карпина в «Динамо» я высказал свое мнение. Я был против данного решения, и мне сейчас нечего добавить.
Возможный вылет «Динамо» в Первую лигу? Вряд ли команда вылетит с таким составом. И зимой будут покупки футболистов, Карпин любит приобретать новых игроков. Поэтому вылет «Динамо» не грозит», — сказал бывший тренер «Динамо».
