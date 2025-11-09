1

Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Алькарас сыграет с Де Минауром, Зверев – с Шелтоном

Сегодня стартуют матчи итогового турнира ATP в Турине.

Nitto ATP Finals

Турин, Италия

9 – 16 ноября 2025

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 15 500 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Джимми Коннорса

Теннисист КА ТФ АМ ЛМ Матчи Сеты Геймы
Карлос Алькарас              
Тэйлор Фриц              
Алекс де Минаур              
Лоренцо Музетти              

Первый тур

Группа Бьорна Борга

Теннисист ЯС АЗ БШ ФОА Матчи Сеты Геймы
Янник Синнер              
Александр Зверев              
Бен Шелтон              
Феликс Оже-Альяссим              

Первый тур

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
