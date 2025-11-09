Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Алькарас сыграет с Де Минауром, Зверев – с Шелтоном
Сегодня стартуют матчи итогового турнира ATP в Турине.
Турин, Италия
9 – 16 ноября 2025
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 15 500 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Джимми Коннорса
|Теннисист
|КА
|ТФ
|АМ
|ЛМ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Карлос Алькарас
|Тэйлор Фриц
|Алекс де Минаур
|Лоренцо Музетти
Первый тур
Группа Бьорна Борга
|Теннисист
|ЯС
|АЗ
|БШ
|ФОА
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Янник Синнер
|Александр Зверев
|Бен Шелтон
|Феликс Оже-Альяссим
Первый тур
