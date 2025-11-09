Седокова о скандале с Нгамале: «Его женатый сокомандник отправлял мне лайки и намеки, другой писал сальные сообщения мне и дочке. Не ведитесь на блестящую упаковку, девочки»

Анна Седокова: игрок «Динамо» писал сальные сообщения мне и дочке.

Анна Седокова рассказала, что один из игроков «Динамо » пытался познакомиться с ней и с ее дочерью в соцсетях.

Ранее девушка вингера бело-голубых Муми Нгамале , блогер Никки Сии, заявила , что футболист изменил ей и выселил из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять».

«Извините, не могу остаться в стороне. Тут скандал в футболе. Что некий футболист с лавки встречался открыто с милой девушкой и общался параллельно еще с десятью.

У меня есть что добавить. Один из его сокомандников, максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком в закрепленных, регулярно отправлял мне лайки и намеки. Так ты либо крестик сними, либо трусы надень .

А второй вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете? Это что, мы настолько не общаемся, и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом?

Ребята, соберитесь. Если вам бог подарил шанс быть с прекрасной верной женщиной, и вы живете с ней, то единственное что вы должны делать – это хорошо играть, радовать команду, оправдывать контракт и дарить своей женщине уверенность в завтрашнем дне.

Девочки, держитесь. И не ведитесь на блестящую упаковку», – написала певица в своем телеграм-канале.