Петров получил травму ахилла. Защитник «Краснодара» передвигался на костылях после матча с «Балтикой»
Сергей Петров получил травму ахилла.
Защитник «Краснодара» Сергей Петров получил травму ахилла в матче РПЛ с «Балтикой» (1:1).
34-летний игрок был заменен на 26-й минуте, а после игры покинул стадион в Калининграде на костылях.
— Все серьезно по здоровью?
— Да.
— Сколько времени уйдет на восстановление?
— Сначала надо пройти обследование, — сказал Петров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
