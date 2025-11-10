Петров получил травму ахилла. Защитник «Краснодара» передвигался на костылях после матча с «Балтикой»

Сергей Петров получил травму ахилла.

Защитник «Краснодара » Сергей Петров получил травму ахилла в матче РПЛ с «Балтикой» (1:1).

34-летний игрок был заменен на 26-й минуте, а после игры покинул стадион в Калининграде на костылях.

— Все серьезно по здоровью?

— Да.

— Сколько времени уйдет на восстановление?

— Сначала надо пройти обследование, — сказал Петров.