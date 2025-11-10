  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Петров получил травму ахилла. Защитник «Краснодара» передвигался на костылях после матча с «Балтикой»
2

Сергей Петров получил травму ахилла.

Защитник «Краснодара» Сергей Петров получил травму ахилла в матче РПЛ с «Балтикой» (1:1).

34-летний игрок был заменен на 26-й минуте, а после игры покинул стадион в Калининграде на костылях.

— Все серьезно по здоровью?

— Да.

— Сколько времени уйдет на восстановление?

— Сначала надо пройти обследование, — сказал Петров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Петров
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoБалтика
