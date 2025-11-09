«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Спартак» сыграет с «Ахматом».

«Спартак » сыграет в гостях с «Ахматом » в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Ахмат-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

