«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Спартак» сыграет с «Ахматом».
«Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом» в 15-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ахмат-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 15 тур
9 ноября 14:30, Ахмат-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
