  • Агкацев про 1:1 в Калининграде: «Краснодар» приезжал за победой. Здесь всем непросто – «Балтике» качественно и организованно играет»
2

Агкацев про 1:1 в Калининграде: «Краснодар» приезжал за победой. Здесь всем непросто – «Балтике» качественно и организованно играет»

Станислав Агкацев: «Краснодар» разочарован ничьей с «Балтикой».

Станислав Агкацев оценил гостевую ничью «Краснодара» с «Балтикой» (1:1) в РПЛ.

«Разочарованы результатом игры, ничья — неудовлетворительный результат. Нам важно было выиграть. Мы не должны были обращать внимания на то, что у нас нет трех‑четырех ключевых игроков, мы в любом составе должны были приезжать за победой.

Нужно отдать должное «Балтике», крепкая и хорошая команда, очень качественно и организованно играет. Конечно, здесь всем непросто. Заранее представляли, что будет тяжело, но приезжали сюда только за победой», — сказал вратарь «Краснодара».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
