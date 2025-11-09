«Повылезали хреновы блюстители нравственности. Господа, идите в сад». Губерниев о противниках показа Олимпиады-2026 в России

Дмитрий Губерниев обратился к противникам показа Олимпиады в России.

Ранее телеканал «Матч ТВ » направил предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) по покупке прав на трансляции Олимпийских игр. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

На данный момент на Олимпиаду-2026 отобрались трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Хочу возразить тем, кто против трансляции Олимпиады, словами поэта: а судьи кто? Олимпийские игры показывать в России надо, там будут выступать наши спортсмены. Это понятно каждому человеку, которому дорога спортивная Россия.

Тот, кто хочет выслужиться и показать, как он якобы сильно любит Родину, опять ставит не на ту лошадь. Я не понимаю людей, которые призывают не показывать Олимпиаду. Ну, не смотри тогда.

Открытие Олимпийских игр в Париже никто не смотрел, но все обсуждали. Ребят, у вас есть пульты от телевизоров. Выбросите их на время Олимпиады в мусорку. А транслировать свое бесполезное и бессмысленное мнение не надо. Разберутся без вас те, кому положено думать о телевизионных правах.

Я общаюсь с огромным количеством людей, со спортивной молодежью и так далее. Мнение единое – мы должны видеть выступления лучших на Олимпийских играх, тем более там будут соревноваться наши спортсмены, за которых мы хотим поболеть.

Никто же не вопит, почему мы показываем Лигу чемпионов без российских клубов. А это же задорого, на Okko. А тут вдруг хреновы блюстители нравственности повылезали. Поэтому, выражаясь словами Александра Анатольевича Ширвиндта, господа, идите в сад», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»