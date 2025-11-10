Флик об истекающем контракте Левандовского: «Пока рано говорить о будущем. Роберт был очень важен в прошлом сезоне»

Ханс-Дитер Флик: пока рано говорить о будущем Левандовского в «Барселоне».

Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с истекающим контрактом Роберта Левандовского. В воскресенье форвард «Барселоны» сделал хет-трик в матче Ла Лиги с «Сельтой» (4:2).

«Пока рано говорить о будущем. Все знают его ситуацию.

Я увидел другого, более позитивного Роберта. Он вернулся [после травмы] раньше срока. Это хорошо для его уверенности, и это важно для нас.

Он забил сегодня три гола. Также он был очень важен в прошлом сезоне», – сказал тренер «Барселоны».