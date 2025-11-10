Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»

Тимур Журавель: Станкович негативит даже на фоне побед.

Тимур Журавель призвал «Спартак » расстаться с Деяном Станковичем после его перепалки с журналистом.

«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» – быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова.

То есть Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент Абаскаль был примером самообладания.

Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?» – написал комментатор.

