  • Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»
120

Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»

Тимур Журавель: Станкович негативит даже на фоне побед.

Тимур Журавель призвал «Спартак» расстаться с Деяном Станковичем после его перепалки с журналистом.

«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» – быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова. 

То есть Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент Абаскаль был примером самообладания.

Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?» – написал комментатор.

«Зачем вы провоцируете меня?!» Станкович сорвался на журналиста и испепелил его взглядом 🔥

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
