Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»
Тимур Журавель: Станкович негативит даже на фоне побед.
Тимур Журавель призвал «Спартак» расстаться с Деяном Станковичем после его перепалки с журналистом.
«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» – быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова.
То есть Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент Абаскаль был примером самообладания.
Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?» – написал комментатор.
«Зачем вы провоцируете меня?!» Станкович сорвался на журналиста и испепелил его взглядом 🔥
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
