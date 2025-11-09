Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит», МБА-МАИ встретится с «Пари НН»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» дома сыграет с «Зенитом», МБА-МАИ примет «Пари НН».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Енисей – 3-6, Автодор – 2-7, Пари Нижний Новгород – 1-7, Самара – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
