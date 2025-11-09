«Арсенал» лидирует в АПЛ, «Ман Сити» отстает на 4 балла после 11-го тура, «Челси» – на 6, «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – на 8

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 11 туров.

«Арсенал » по-прежнему занимает 1-е место в чемпионате Англии

Команда под руководством Микеля Артеты после вчерашней гостевой ничьей с «Сандерлендом » (2:2) набрала 26 очков и лидирует в турнире.

«Манчестер Сити » в воскресенье разгромил «Ливерпуль» (3:0) и идет вторым, имея в активе 22 балла.

«Челси » – 3-й с 20 очками. «Сандерленд» занимает 4-ю позицию (19 очков).

«Тоттенхэм » – 5-й, «Астон Вилла» – 6-я, «Манчестер Юнайтед» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й (у всех по 18 очков).