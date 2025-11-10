Никишин с «+14» в 15 играх идет на 2-м месте по полезности в сезоне НХЛ. У него передача (8-е очко в сезоне), 2 броска, 2 блока и 2 потери за 19:08 против «Торонто»

Александр Никишин с «+14» в 15 играх идет на 2-м месте по полезности в сезоне НХЛ.

Защитник «Каролины» Александр Никишин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:4).

В активе 24-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+14» (идет на 2-м месте в лиге по этому показателю, уступая только защитнику «Анахайма» Джейку Трубе с «+15» в 15 играх).

Сегодня Никишин (19:08, «+1») отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 1 силовым приемом. Статистика перехватов и потерь – 1:2.