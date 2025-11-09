Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»

Станислав Черчесов: тренеры «Спартака» как с цепи сорвалис, орали каждый свисток.

Станислав Черчесов раскритиковал поведение тренерского штаба «Спартака».

В 15-м туре Мир РПЛ «Ахмат» уступил красно-белым со счетом 1:2.

– После финального свистка у вас была перепалка с тренером «Спартака» Сакичем. Что там было?

– Успокойтесь, так нельзя. Каждый свисток орут, даже самого спокойного тренера вывели из себя. Я про себя. Как с цепи сорвались. Их с победой, но как‑то даже недостойно «Спартака» [поведение], я бы сказал, – заявил главный тренер «Ахмата».

