Гвардиола провел 1000-й матч в карьере тренера – против «Ливерпуля». У Пепа 716 побед, 128 поражений и трофей в среднем каждые 25 матчей

Пеп Гвардиола выиграл более 70% матчей в качестве тренера.

Пеп Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере.

«Манчестер Сити » под руководством каталонца разгромил «Ливерпуль » в матче 11-го тура АПЛ (3:0).

Гвардиола выиграл 716 из 1000 матчей в качестве тренера, проиграл 128 игр и 156 раз сыграл вничью.

За карьеру специалист выиграл 40 крупных трофеев – в среднем на завоевание одного титула ему требуется 25 матчей.

Ранее Гвардиола тренировал «Барселону Б», «Барселону» и «Баварию».