Гвардиола провел 1000-й матч в карьере тренера – против «Ливерпуля». У Пепа 716 побед, 128 поражений и трофей в среднем каждые 25 матчей
Пеп Гвардиола выиграл более 70% матчей в качестве тренера.
Пеп Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере.
«Манчестер Сити» под руководством каталонца разгромил «Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ (3:0).
Гвардиола выиграл 716 из 1000 матчей в качестве тренера, проиграл 128 игр и 156 раз сыграл вничью.
За карьеру специалист выиграл 40 крупных трофеев – в среднем на завоевание одного титула ему требуется 25 матчей.
Ранее Гвардиола тренировал «Барселону Б», «Барселону» и «Баварию».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
