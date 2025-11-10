Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом после 1-го круга: «Мы пропустили меньше всех. Продолжим работать, чтобы и дальше удивлять всю страну»
«Итогами первого круга мы, разумеется, довольны. Мы пропустили меньше всех в чемпионате, идем в пятерке лучших команд.
«Балтика» еще полгода назад играла в Первой лиге, напомню. Но при всем при этом очков в нашей копилке могло быть еще больше, вспоминая те обидные промахи, штанги и перекладины, которые произошли в разных матчах первого круга.
Будем продолжать работать в том же духе, чтобы и дальше удивлять всю страну», – сказал Равиль Измайлов.
