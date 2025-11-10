  • Спортс
  Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом после 1-го круга: «Мы пропустили меньше всех. Продолжим работать, чтобы и дальше удивлять всю страну»
3

Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом после 1-го круга: «Мы пропустили меньше всех. Продолжим работать, чтобы и дальше удивлять всю страну»

Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом клуба в РПЛ после первого круга.

Гендиректор «Балтики» оценил 5-е место клуба в РПЛ после первого круга.

«Итогами первого круга мы, разумеется, довольны. Мы пропустили меньше всех в чемпионате, идем в пятерке лучших команд. 

«Балтика» еще полгода назад играла в Первой лиге, напомню. Но при всем при этом очков в нашей копилке могло быть еще больше, вспоминая те обидные промахи, штанги и перекладины, которые произошли в разных матчах первого круга.

Будем продолжать работать в том же духе, чтобы и дальше удивлять всю страну», – сказал Равиль Измайлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РИА Новости»
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
Равиль Измайлов
