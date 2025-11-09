  • Спортс
  • Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, он схватил меня за волосы, выдрал клок. Муми взбесился: «Собирай вещи». В полицию обращаться не буду – нет ресурса»
60

Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, он схватил меня за волосы, выдрал клок. Муми взбесился: «Собирай вещи». В полицию обращаться не буду – нет ресурса»

Блогер Никки Сии рассказала о конфликте с Муми Нгамале.

Ранее девушка вингера «Динамо» Муми Нгамале, блогер Никки Сии, заявила, что футболист изменил ей и выселил из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять».

– Вы видите переписки с другими девушками – что дальше?

– Мне хотелось услышать от Муми хоть какие-то объяснения, даже если бы они меня добили. А Нгамале просто смеялся и пытался все обставить так, что я неправильно поняла ситуацию. Говорил, что это старые переписки, хотя были видны даты.

Вы не представляете, какие эмоции у меня были. В порыве я забрала его паспорт.

– Зачем?

– Нгамале должен был уехать в сборную, но я сказала, что он никуда не полетит, пока мы не поговорим.

– Его реакция?

– Схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге, он забрал паспорт, а мне стало страшно – вдруг ударит! Слава богу, до этого не дошло. В полицию обращаться не буду – нет ресурса. 

– Чем все закончилось?

– Я рассказала эту историю в телеграм-канале, и Нгамале взбесился. Его не волновали измены, было все равно, что он сделал мне больно. Муми задел только мой пост – переживал за репутацию. Тогда он сказал: «Собирай вещи. Ты уезжаешь».

– Прям так сразу?

– Нгамале принципиально пропустил рейс в сборную, чтобы убедиться, что я собираю вещи. А у меня собака, это мой дом – куда ехать? Но я смогла собрать чемодан, а его водитель довез меня до отеля.

– Какие дальнейшие планы?

– Я уже сняла новую квартиру, а вечером поеду забирать остальные вещи. Нгамале не знает, что у меня есть запасной ключ.

Надеюсь, его не будет дома (вечером Нгамале оказался дома в компании новой девушки – прим. Sport24). Но я приеду с охраной и друзьями, чтобы чувствовать себя безопасно.

– Теперь отношения с футболистами исключены?

– Да, однозначно. Надеюсь, такого опыта у меня больше не будет. Эту ситуацию пережить бы, – сказала блогер Никки Сии. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
девушки и спорт
logoсборная Камеруна по футболу
logoМуми Нгамале
светская хроника
