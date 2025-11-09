0

Гран-при Сан-Паулу-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00

В Бразилии пройдет 21-я гонка «Формулы-1» 2025 года.

Начало воскресного заезда – в 20:00 по московскому времени.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

9 ноября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

8. Оливер Бермэн («Хаас»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Франко Колапинто («Альпин»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Габриэл Бортолето («Заубер»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
