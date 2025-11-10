Алексис Санчес не сыграет за Чили с Россией из-за травмы
Форвард сборной Чили и «Севильи» Алексис Санчес не сыграет в товарищеском матче с Россией из-за травмы.
Об этом сообщил пресс-атташе чилийцев Давид Муньос.
«Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается», – сказал Муньос.
Матч Россия – Чили пройдет 15 ноября в Сочи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
