Алексис Санчес не сыграет за Чили с Россией из-за травмы

Форвард сборной Чили и «Севильи» Алексис Санчес не сыграет в товарищеском матче с Россией из-за травмы.

Об этом сообщил пресс-атташе чилийцев Давид Муньос.

«Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается», – сказал Муньос.

Матч Россия – Чили пройдет 15 ноября в Сочи.