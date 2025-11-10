«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6

«Барселона» сократила отставание от «Реала» в Ла Лиге.

Отставание «Барселоны» от «Реала» в Ла Лиге сократилось до трех очков после 12-го тура.

«Реал », сыгравший вничью с «Райо Вальекано» (0:0), лидирует в таблице, набрав 31 очко. У «Барселоны» после победы над «Сельтой» (4:2) 28 очков.

Третьим идет «Вильярреал », набравший 26 очков. У «Атлетико », занимающего 4-ю строчку, 25 баллов. Следом в таблице располагаются «Бетис » (20 очков) и «Эспаньол» (18 очков).

В зоне вылета Ла Лиги идут «Жирона», «Леванте» и «Овьедо» – они занимают, соответственно, 18-ю, 19-ю и 20-ю строчку.