«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
«Барселона» сократила отставание от «Реала» в Ла Лиге.
Отставание «Барселоны» от «Реала» в Ла Лиге сократилось до трех очков после 12-го тура.
«Реал», сыгравший вничью с «Райо Вальекано» (0:0), лидирует в таблице, набрав 31 очко. У «Барселоны» после победы над «Сельтой» (4:2) 28 очков.
Третьим идет «Вильярреал», набравший 26 очков. У «Атлетико», занимающего 4-ю строчку, 25 баллов. Следом в таблице располагаются «Бетис» (20 очков) и «Эспаньол» (18 очков).
В зоне вылета Ла Лиги идут «Жирона», «Леванте» и «Овьедо» – они занимают, соответственно, 18-ю, 19-ю и 20-ю строчку.
Что «Динамо» делать с Карпиным?10453 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости