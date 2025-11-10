У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
У Флориана Виртца только 3 результативных действия в 16 матчах за «Ливерпуль».
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц набрал 3 результативных балла в 16 матчах текущего сезона.
Сегодня «красные» проиграли «Ман Сити» со счетом 0:3 в 11-м туре АПЛ. Немецкий футболист провел на поле 83 минуты и не отметился забитыми мячами и голевыми передачами.
Купленный за 100+16 млн фунтов у «Байера» минувшим летом Виртц провел 16-ю игру за «Ливерпуль» во всех турнирах. На его счету 3 ассиста: 1 в матче с «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и 2 в игре с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (5:1).
Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
