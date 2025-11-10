У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов

У Флориана Виртца только 3 результативных действия в 16 матчах за «Ливерпуль».

Полузащитник «Ливерпуля » Флориан Виртц набрал 3 результативных балла в 16 матчах текущего сезона.

Сегодня «красные» проиграли «Ман Сити » со счетом 0:3 в 11-м туре АПЛ . Немецкий футболист провел на поле 83 минуты и не отметился забитыми мячами и голевыми передачами.

Купленный за 100+16 млн фунтов у «Байера » минувшим летом Виртц провел 16-ю игру за «Ливерпуль» во всех турнирах. На его счету 3 ассиста: 1 в матче с «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и 2 в игре с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (5:1).

