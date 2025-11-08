  • Спортс
Первая лига. «Родина» примет «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 18-го тура.

В 18-м туре Первой лиги в субботу «Родина» примет «Нефтехимик».

В воскресенье «Урал» сыграет в Хабаровске со СКА, «Торпедо» встретится с «Соколом», «Ротор» – с «Шинником».

В понедельник «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы.

PARI Первая лига

18-й тур

Лига PARI (Первая лига). 18 тур
8 ноября 12:00,
Арсенал Тула
Не начался
Чайка
Лига PARI (Первая лига). 18 тур
8 ноября 13:00,
Родина
Не начался
Нефтехимик
Лига PARI (Первая лига). 18 тур
9 ноября 04:00,
СКА Хабаровск
Не начался
Урал
Лига PARI (Первая лига). 18 тур
9 ноября 07:00,
Енисей
Не начался
Черноморец
Лига PARI (Первая лига). 18 тур
9 ноября 13:00,
Торпедо
Не начался
Сокол
Лига PARI (Первая лига). 18 тур
9 ноября 13:00,
Ротор
Не начался
Шинник
Лига PARI (Первая лига). 18 тур
10 ноября 13:00,
Челябинск
Не начался
Уфа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
