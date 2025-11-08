Первая лига. «Родина» примет «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 18-го тура.
В 18-м туре Первой лиги в субботу «Родина» примет «Нефтехимик».
В воскресенье «Урал» сыграет в Хабаровске со СКА, «Торпедо» встретится с «Соколом», «Ротор» – с «Шинником».
В понедельник «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы.
PARI Первая лига
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
