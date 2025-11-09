  • Спортс
58

Александр Тихонов: «Сделаю обращение ко всем народам, чтобы выбирали нормальных президентов и правительства, которые ратуют за мир и дружбу между народами»

Тихонов: сделаю обращение ко всем народам, чтобы выбирали нормальных президентов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, что запишет обращение на политическую тему.

«Европа и Англия – это политические проститутки, я не боюсь это говорить. К слову, я буду делать к своему 79-летию на новый год видеообращение ко всем народам, чтобы они выбирали нормальных президентов и правительства, которые ратуют за мир, развитие экономики и дружбу между народами.

Финны уже очухались маленько, у них идет провал, потому что перестали ездить наши туристы, нет взаимодействия в экономике. Но ни в коем случае нельзя их прощать, финны запаслись на 300 лет вперед российским лесом. Это пора прекращать и думать только о благосостоянии России.

Недавно зашел в социальные сети и наткнулся на свои старые интервью как раз на эту тему, Немцова даже зацепил в интервью, это было очень давно. Народ мне пишет приятные слова, что я занимаю правильную позицию россиянина», – сказал Тихонов.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
