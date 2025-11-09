«Крылья Советов» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов».
«Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 15-м туре Мир РПЛ
Матч пройдет на «Самара Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 15 тур
9 ноября 10:00, Самара Арена
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
