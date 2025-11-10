  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
50

«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»

Милли Лакомб: в нормальном мире тренера уволили бы за сексистские высказывания.

Журналистка Милли Лакомб считает, что футбольные клубы должны наказывать сотрудников за сексистские высказывания.

Главный тренер «Интернасьонала» Рамон Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол – для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.

«Видите ли, по словам Диаса, быть девочкой – это значит быть хуже, потому что быть девочкой – значит быть хрупкой. Если быть девочкой – значит быть «хрупкой», то мальчики должны дистанцироваться от всего, что связано с женственностью, и быть сильными.

Именно так и воспитывают мальчиков – в противоположность тому, что значит быть девочкой. Все, что связано с женственностью, должно подавляться в них самих, а позднее и в женщинах. Если «быть женщиной» – это что-то очень незначительное, чего нужно избегать, то можно заставить их замолчать, преследовать их, насиловать, убивать.

С научной точки зрения ничего не говорит о том, какими должны быть мужчины и женщины. Мальчики и девочки – это социальные конструкты. Все это усваивается, ничего не дается от рождения. Более того, порядочное общество должно понимать, что такие качества, как чувствительность, солидарность, доброта и мягкость, являются признаками силы и достоинства, а не слабости.

Любой фемицид (преднамеренное убийство женщины на почве ненависти к полу, дискриминации или гендерного насилия – Спортс’‘) начинается со слов. Необходимо понимать всю серьезность столь отвратительных, грязных, омерзительных и мерзопакостных заявлений. И клубы должны наказывать виновных в этих актах насилия.

Рамон Диас – рецидивист. Будучи тренером «Васко да Гама» он говорил, что женщины не имеют права судить матчи. И поскольку с ним ничего не случилось, он решил быть более откровенным. И ничего не произойдет.

В тренерских контрактах должны быть пункты, запрещающие такого рода выходки. В нормальном мире его бы уволили по уважительной причине. В нашем мире он получит что-то вроде медали «братства». 

Извинения, принесенные Диасом на следующий день, были очень слабыми», – написала журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.

«Борьба с женоненавистничеством и сексизмом – задача мужчин, как борьба с расизмом – задача белых». Журналистка Лакомб о словах тренера «Интернасьонала» про «футбол для мужиков»

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»

Что «Динамо» делать с Карпиным?10457 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
logoИнтернасьонал
девушки и спорт
logoВаско да Гама
logoБаия
logoвысшая лига Бразилия
logoРамон Диас
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флик о 4:2 с «Сельтой»: «Доволен командой, «Барса» на правильном пути. Не все получилось идеально, травмы – не оправдание»
вчера, 22:52
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
вчера, 22:22
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
вчера, 22:22
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
вчера, 22:06
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
вчера, 22:03
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
вчера, 22:02
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
вчера, 21:46
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
вчера, 21:44
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
вчера, 21:39
Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
вчера, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» нужно улучшить игру в обороне. Мы допустили ошибки в пропущенных голах»
6 минут назад
Киву о 2:0 с «Лацио»: «Понравилось желание «Интера» играть и доминировать. Мы понимали, что и как делать»
вчера, 23:06
Аршавин о 10-м месте «Динамо»: «Если бы не авторитет Карпина... Другой тренер уже покинул бы клуб с таким результатом. Еще два поражения, и он сам может попросить об отставке»
вчера, 22:55
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
вчера, 22:40
Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
вчера, 22:11
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
вчера, 22:06
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
вчера, 21:58
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
вчера, 21:57
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
вчера, 21:56
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
вчера, 21:55