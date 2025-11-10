«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»

Милли Лакомб: в нормальном мире тренера уволили бы за сексистские высказывания.

Журналистка Милли Лакомб считает, что футбольные клубы должны наказывать сотрудников за сексистские высказывания.

Главный тренер «Интернасьонала» Рамон Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол – для мужиков, а не для девочек ». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.

«Видите ли, по словам Диаса, быть девочкой – это значит быть хуже, потому что быть девочкой – значит быть хрупкой. Если быть девочкой – значит быть «хрупкой», то мальчики должны дистанцироваться от всего, что связано с женственностью, и быть сильными.

Именно так и воспитывают мальчиков – в противоположность тому, что значит быть девочкой. Все, что связано с женственностью, должно подавляться в них самих, а позднее и в женщинах. Если «быть женщиной» – это что-то очень незначительное, чего нужно избегать, то можно заставить их замолчать, преследовать их, насиловать, убивать.

С научной точки зрения ничего не говорит о том, какими должны быть мужчины и женщины. Мальчики и девочки – это социальные конструкты. Все это усваивается, ничего не дается от рождения. Более того, порядочное общество должно понимать, что такие качества, как чувствительность, солидарность, доброта и мягкость, являются признаками силы и достоинства, а не слабости.

Любой фемицид (преднамеренное убийство женщины на почве ненависти к полу, дискриминации или гендерного насилия – Спортс’‘) начинается со слов. Необходимо понимать всю серьезность столь отвратительных, грязных, омерзительных и мерзопакостных заявлений. И клубы должны наказывать виновных в этих актах насилия.

Рамон Диас – рецидивист. Будучи тренером «Васко да Гама » он говорил, что женщины не имеют права судить матчи. И поскольку с ним ничего не случилось, он решил быть более откровенным. И ничего не произойдет.

В тренерских контрактах должны быть пункты, запрещающие такого рода выходки. В нормальном мире его бы уволили по уважительной причине. В нашем мире он получит что-то вроде медали «братства».

Извинения, принесенные Диасом на следующий день, были очень слабыми», – написала журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.

«Борьба с женоненавистничеством и сексизмом – задача мужчин, как борьба с расизмом – задача белых». Журналистка Лакомб о словах тренера «Интернасьонала» про «футбол для мужиков»

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»