«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
Журналистка Милли Лакомб считает, что футбольные клубы должны наказывать сотрудников за сексистские высказывания.
Главный тренер «Интернасьонала» Рамон Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол – для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.
«Видите ли, по словам Диаса, быть девочкой – это значит быть хуже, потому что быть девочкой – значит быть хрупкой. Если быть девочкой – значит быть «хрупкой», то мальчики должны дистанцироваться от всего, что связано с женственностью, и быть сильными.
Именно так и воспитывают мальчиков – в противоположность тому, что значит быть девочкой. Все, что связано с женственностью, должно подавляться в них самих, а позднее и в женщинах. Если «быть женщиной» – это что-то очень незначительное, чего нужно избегать, то можно заставить их замолчать, преследовать их, насиловать, убивать.
С научной точки зрения ничего не говорит о том, какими должны быть мужчины и женщины. Мальчики и девочки – это социальные конструкты. Все это усваивается, ничего не дается от рождения. Более того, порядочное общество должно понимать, что такие качества, как чувствительность, солидарность, доброта и мягкость, являются признаками силы и достоинства, а не слабости.
Любой фемицид (преднамеренное убийство женщины на почве ненависти к полу, дискриминации или гендерного насилия – Спортс’‘) начинается со слов. Необходимо понимать всю серьезность столь отвратительных, грязных, омерзительных и мерзопакостных заявлений. И клубы должны наказывать виновных в этих актах насилия.
Рамон Диас – рецидивист. Будучи тренером «Васко да Гама» он говорил, что женщины не имеют права судить матчи. И поскольку с ним ничего не случилось, он решил быть более откровенным. И ничего не произойдет.
В тренерских контрактах должны быть пункты, запрещающие такого рода выходки. В нормальном мире его бы уволили по уважительной причине. В нашем мире он получит что-то вроде медали «братства».
Извинения, принесенные Диасом на следующий день, были очень слабыми», – написала журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.
