«Болонья» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Наполи» сыграет с «Болоньей».

«Наполи » сыграет в гостях с «Болоньей» в 11-м туре Серии А.

Матч пройдет на стадионе «Ренато Далль’Ара».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А