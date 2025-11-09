«Болонья» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Наполи» сыграет с «Болоньей».
«Наполи» сыграет в гостях с «Болоньей» в 11-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Ренато Далль’Ара».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Серия А Италия. 11 тур
9 ноября 14:00, Ренато Далль'Ара
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
