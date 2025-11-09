НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Колорадо» в гостях у «Ванкувера»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас» сыграет с «Сиэтлом», «Торонто» примет «Каролину», «Миннесота» встретится с «Калгари», «Анахайм» будет противостоять «Виннипегу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости