Мама Костылевой о фигуристках: «Девочки в очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса. Слышу: эта сидит, и эта сидит»

Мама Костылевой высказалась о фигуристках, принимающих препараты для похудения.

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила, что некоторые фигуристки принимают препараты для снижения веса.

«Лена не принимает никакой фармы. Все идет в физическом развитии, как должно быть. Сидела полностью без физической нагрузки, почти все лето – выросла на 5 см. Но радует, что выросла без сумасшедшей нагрузки. У Лены по возрасту развитие в норме. И вес, и рост, и все остальное.

Девочки в таком очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса, типа «Семавик» или «Оземпик»... Не знаю точно написание названий. Можете поправить меня... Только слышу... Эта сидит. И эта сидит. <...>

Дыма без огня не бывает. Это их выбор. Их право. Если эти препараты не попадают под пул WADA. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем сам», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.