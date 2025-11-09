  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой о фигуристках: «Девочки в очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса. Слышу: эта сидит, и эта сидит»
72

Мама Костылевой о фигуристках: «Девочки в очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса. Слышу: эта сидит, и эта сидит»

Мама Костылевой высказалась о фигуристках, принимающих препараты для похудения.

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила, что некоторые фигуристки принимают препараты для снижения веса.

«Лена не принимает никакой фармы. Все идет в физическом развитии, как должно быть. Сидела полностью без физической нагрузки, почти все лето – выросла на 5 см. Но радует, что выросла без сумасшедшей нагрузки. У Лены по возрасту развитие в норме. И вес, и рост, и все остальное.

Девочки в таком очень худом теле наверняка принимают препараты для снижения веса, типа «Семавик» или «Оземпик»... Не знаю точно написание названий. Можете поправить меня... Только слышу... Эта сидит. И эта сидит. <...>

Дыма без огня не бывает. Это их выбор. Их право. Если эти препараты не попадают под пул WADA. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем сам», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
Ирина Костылева
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»
7 ноября, 10:45
Елена Костылева: «Звали в Китай, говорили: два старта – и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Но я сразу сказала – нет»
7 ноября, 08:09
Елена Костылева: «Я высказывала свое мнение насчет костюма под Леди Гагу. Я хотела другой. Мое мнение не послушали»
7 ноября, 07:29
Главные новости
Максим Траньков: «Хочется пожелать Мишиной и Галлямову, чтобы они не отчаивались. Дальше опять все начинается с чистого листа»
7 минут назад
Козловский о произвольной: «Если начинать смотреть со второго элемента, это был очень сильный, классный и по-настоящему вдохновляющий прокат»
49 минут назад
Татьяна Тарасова: «Если бы Дикиджи участвовал в Олимпийских играх, с таким прокатом, мне кажется, боролся бы за призовые места»
сегодня, 17:59
Артемьева о выступлении на одном этапе с двумя сильнейшими парами России: «Мне нравится, когда много соперников и есть здоровая конкуренция»
сегодня, 17:48
Александр Галлямов: «В кисс-энд-край сказал на эмоциях. Все в порядке, Настя – потрясающая партнерша»
сегодня, 16:23
Мишина и Галлямов на Гран-при России в Казани набрали самую низкую сумму баллов с 2019 года
сегодня, 15:56
Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова впервые с марта 2023 года
сегодня, 15:40
«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели». Бойкова – Тутберидзе после произвольной программы на Гран-при в Казани
сегодня, 15:32
⚡ Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский победили, Мишина и Галлямов – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
сегодня, 15:20
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на Гран-при России в Казани
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
вчера, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18