Вингер «Динамо» Нгамале изменил своей девушке и выселил ее из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять. Я так любила, что дала предать себя, разрушить и разбить мне сердце»

Вингер «Динамо» Нгамале изменил своей девушке и выселил ее из квартиры.

Вингер «Динамо» Муми Нгамале расстался с девушкой, сообщает Sport24 со ссылкой на ее соцсети.

Футболист встречался с блогером Никки Сии. Утверждается, что после поражения в РПЛ от «Акрона» (1:2) Нгамале отправился в клуб и изменил девушке.

«Я была настоящей, и мне не за что винить себя, я сделала все возможное. Есть люди, которые не умеют любить, они не умеют быть верными, честными и открытыми. Мне не повезло, эти отношения оказались большой ошибкой», – написала Никки в соцсетях.

Затем выяснилось, что Нгамале разозлился на девушку и заставил ее съехать с квартиры.

«Забрал мои ключи и сказал: «Заберешь свои вещи потом». Он делал это, чтобы сделать мне сейчас еще хуже, еще больнее, чтобы уничтожить меня до конца. Говорил лишь о своей репутации, как я плохо поступила, что выставила это, вау…

Сегодня была самая трудная ночь в моей жизни. Я разочарована, и я не знаю, как теперь доверять людям. Я так любила, что дала предать себя, разрушить и разбить мне сердце. Забавно, но он говорил мне «без доверия нет любви», а он оказался точно не тем, кому можно доверять.

Вот когда ты видишь настоящее лицо человека, когда осознаешь, что он живет в своей реальности, где есть только он, его чувства и эмоции. Он будет говорить «люблю», а потом ехать к другой девушке, он будет говорить о семье, но потом писать кому-то о секси фото. Он будет клясться своей дочерью, что он не изменял, но потом однажды ты откроешь его телефон, и это тебя уничтожит.

Верить в бога, говорить, что ты хороший человек, клясться, говорить о чести и верности… Надеюсь, ни один мужчина так не поступит с его дочерью, как он поступил сегодня со мной», – заявила Никки Сии.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoМуми Нгамале
светская хроника
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
девушки и спорт
соцсети
