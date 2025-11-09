«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, у ЦСКА тоже 33 очка. «Зенит» и «Локо» отстают на 3 балла, «Балтика» – на 5, «Спартак» – на 8, «Динамо» – на 16

«Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга.

«Краснодар » возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ по итогам 15 туров. Команда Мурада Мусаева набрала 33 очка и выиграла первый круг.

Столько же баллов у ЦСКА , уступающего «быкам» по дополнительным показателям.

Третью и четвертую строчки занимают «Зенит » и «Локомотив » соответственно – у обеих команд по 30 очков.

Замыкает пятерку «Балтика » (28), «Спартак » – шестой (25). «Динамо » занимает 10-е место с 17 очками.

В зоне стыков идут «Крылья Советов » (14) и «Оренбург » (11), в зоне вылета – «Сочи» и «Пари НН» (у обоих по 8).