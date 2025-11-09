«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, у ЦСКА тоже 33 очка. «Зенит» и «Локо» отстают на 3 балла, «Балтика» – на 5, «Спартак» – на 8, «Динамо» – на 16
«Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ по итогам 15 туров. Команда Мурада Мусаева набрала 33 очка и выиграла первый круг.
Столько же баллов у ЦСКА, уступающего «быкам» по дополнительным показателям.
Третью и четвертую строчки занимают «Зенит» и «Локомотив» соответственно – у обеих команд по 30 очков.
Замыкает пятерку «Балтика» (28), «Спартак» – шестой (25). «Динамо» занимает 10-е место с 17 очками.
В зоне стыков идут «Крылья Советов» (14) и «Оренбург» (11), в зоне вылета – «Сочи» и «Пари НН» (у обоих по 8).
Что «Динамо» делать с Карпиным?8855 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости