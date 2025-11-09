«Барселона» играет с «Сельтой».
«Сельта» принимает «Барселону» в 12-м туре Ла Лиги.
Матч проходит на стадионе «Балаидос» в Виго.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч! Футбол 2».
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Фернандес, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, Дуран, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Айду, Хави Родригес, Сарагоса, Эль-Абделлауи, Вильяр, Ристич, Бельтран, Роман, Аспас, Лаго, Серви, Д. Родригес
Барселона:
Шченсны, Бальде, Кубарси, Араухо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Ольмо, де Йонг, Рэшфорд, Левандовски, Ямаль
Запасные: Бардагжи, Кунде, Касадо, Кочен, Берналь, Ферран Торрес, Кристенсен, Эспарт, Аллер, Мартин, Дро Фернандес
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги