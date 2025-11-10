  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин об «Ахмате»: «При Черчесове пошли в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. В каждой игре по чуть‑чуть чего‑то не хватает»
0

Аршавин об «Ахмате»: «При Черчесове пошли в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. В каждой игре по чуть‑чуть чего‑то не хватает»

Андрей Аршавин: при Черчесове «Ахмат» пошел в горку, но через 1,5 месяца все сломалось.

Андрей Аршавин отметил нестабильность «Ахмата» при тренере Станиславе Черчесове. После 15 туров грозненцы занимают в РПЛ 11-е место.

«После того как пришел Станислав Саламович, «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом все пошло в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает.

Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счет стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», — сказал бывший футболист сборной России.

Что «Динамо» делать с Карпиным?11109 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАхмат
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»
вчера, 19:23
Черчесов про 1:2: «Ахмат» играл как хотел, у «Спартака» не помню моментов. Но у нас не фигурное катание, за артистизм и самоотдачу очков не начисляют. Мы же не балет, а футбол»
вчера, 17:40
Черчесов проиграл «Спартаку» 4 матча подряд. Последняя победа была в 2013-м с «Амкаром»
вчера, 16:40
Главные новости
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
13 минут назадТесты и игры
Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»
41 минуту назад
Шалимов о поведении Станковича: «С журналистами так не надо разговаривать. На нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда»
сегодня, 02:00
Петров получил травму ахилла. Защитник «Краснодара» передвигался на костылях после матча с «Балтикой»
сегодня, 01:46
Флик о 4:2 с «Сельтой»: «Доволен командой, «Барса» на правильном пути. Не все получилось идеально, травмы – не оправдание»
вчера, 22:52
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
вчера, 22:24
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
вчера, 22:22
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
вчера, 22:22
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
вчера, 22:06
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
вчера, 22:03
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом после 1-го круга: «Мы пропустили меньше всех. Продолжим работать, чтобы и дальше удивлять всю страну»
8 минут назад
Флик об истекающем контракте Левандовского: «Пока рано говорить о будущем. Роберт был очень важен в прошлом сезоне»
23 минуты назад
ЦСКА обратился в ЭСК по кубковому матчу с «Махачкалой» из-за назначенного пенальти
сегодня, 02:59
Агкацев про 1:1 в Калининграде: «Краснодар» приезжал за победой. Здесь всем непросто – «Балтике» качественно и организованно играет»
сегодня, 02:45
Юго Экитике: «Хочу быть не «многообещающим трансфером», а хорошим игроком, который проведет отличный сезон»
сегодня, 02:19
Григорян о Талалаеве: «Превзошел тренеров РПЛ по игре на подборах, вторых мячах и в единоборствах. Реально работающий путь развития для скромной команды»
сегодня, 01:33
Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» нужно улучшить игру в обороне. Мы допустили ошибки в пропущенных голах»
сегодня, 01:20
Киву о 2:0 с «Лацио»: «Понравилось желание «Интера» играть и доминировать. Мы понимали, что и как делать»
вчера, 23:06
Аршавин о 10-м месте «Динамо»: «Если бы не авторитет Карпина... Другой тренер уже покинул бы клуб с таким результатом. Еще два поражения, и он сам может попросить об отставке»
вчера, 22:55
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
вчера, 22:40