Аршавин об «Ахмате»: «При Черчесове пошли в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. В каждой игре по чуть‑чуть чего‑то не хватает»

«После того как пришел Станислав Саламович, «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом все пошло в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает.
Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счет стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», — сказал бывший футболист сборной России.
