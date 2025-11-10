Аршавин об «Ахмате»: «При Черчесове пошли в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. В каждой игре по чуть‑чуть чего‑то не хватает»

Андрей Аршавин: при Черчесове «Ахмат» пошел в горку, но через 1,5 месяца все сломалось.

Андрей Аршавин отметил нестабильность «Ахмата » при тренере Станиславе Черчесове . После 15 туров грозненцы занимают в РПЛ 11-е место.

«После того как пришел Станислав Саламович, «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом все пошло в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает.

Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счет стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», — сказал бывший футболист сборной России.