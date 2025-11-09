«Феррари» сошла двумя пилотами на Гран-при Сан-Паулу после аварий: болид Хэмилтона получил повреждения на старте, Леклера – на рестарте

«Феррари» в полном составе сошла в Бразилии.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон досрочно завершил Гран-при Сан-Паулу – семикратному чемпиону «Формулы-1» приказали заехать в боксы для схода.

На старте машина британца получила повреждения из-за контакта с соперником из «Уильямса » Карлосом Сайнсом. После инцидента Скудерия заменила переднее антикрыло, однако Льюис продолжал ехать со сломанным днищем.

Ранее сошел Шарль Леклер . На рестарте монегаска выбил гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли, в которого до этого врезался Оскар Пиастри из «Макларена».

Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри