«Феррари» сошла двумя пилотами на Гран-при Сан-Паулу после аварий: болид Хэмилтона получил повреждения на старте, Леклера – на рестарте
«Феррари» в полном составе сошла в Бразилии.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон досрочно завершил Гран-при Сан-Паулу – семикратному чемпиону «Формулы-1» приказали заехать в боксы для схода.
На старте машина британца получила повреждения из-за контакта с соперником из «Уильямса» Карлосом Сайнсом. После инцидента Скудерия заменила переднее антикрыло, однако Льюис продолжал ехать со сломанным днищем.
Ранее сошел Шарль Леклер. На рестарте монегаска выбил гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, в которого до этого врезался Оскар Пиастри из «Макларена».
Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри
