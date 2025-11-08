Гран-при России. «Идель». Хуснутдинова, Муравьева, Садкова, Фролова, Захарова, Яметова покажут произвольные программы

2

9 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани женщины представят произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап, «Идель»

Казань

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

Виктория Сафонова (Беларусь) – вне конкурса

1. Ульяна Третьякова

2. Любовь Рубцова

3. Людмила Фурсова

4. Виктория Федянина

5. Камилла Нелюбова

Вторая разминка

6. Вероника Яметова

7. Мария Захарова

8. Анна Фролова

9. Дарья Садкова

10. Софья Муравьева

11. Дина Хуснутдинова

Короткая программа

1. Дина Хуснутдинова – 72,60 (техника – 42,47)

2. Софья Муравьева – 72,60 (техника – 39,08)

3. Дарья Садкова – 72,45

4. Анна Фролова – 72,17

5. Мария Захарова – 65,86

6. Вероника Яметова – 65,54

7. Камилла Нелюбова – 65,06

8. Виктория Федянина – 60,74

9. Людмила Фурсова – 57,41

10. Любовь Рубцова – 55,19

11. Ульяна Третьякова – 50,03

Виктория Сафонова (Беларусь) – 61,90 (вне конкурса)

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

