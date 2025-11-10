Мурашов дебютировал в НХЛ. Вратарь «Питтсбурга» отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом»
Сергей Мурашов дебютировал в НХЛ.
Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов дебютировал в НХЛ.
Он защищал ворота «Пингвинс» в игре против «Лос-Анджелеса» (2:3). Это был первый матч в НХЛ для 21-летнего голкипера.
Мурашов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
В текущем сезоне он также играл в АХЛ. На его счету 7 матчей и 5 побед за «Уилкс-Бэрри» при 93,1% сэйвов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости