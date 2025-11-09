Журналист «Матч ТВ» о перепалке со Станковичем: «Подошли люди из «Спартака» и извинились от лица клуба, я извинения принял. Максимально неприятная ситуация»

Сотрудники «Спартака» извинились перед журналистом за поведение Деяна Станковича.

Представители «Спартака» принесли извинения журналисту «Матч ТВ» Адаму Ахмадову за реакцию Деяна Станковича на вопросы после матча с «Ахматом» (2:1).

– Как выглядел инцидент с вашей стороны?

– Было неприятно и неожиданно. Я задал первый стандартный вопрос по игре, ничего не выдумывал. Потому что я видел, что Деян находился в напряжении в конце матча. Может быть, это не следовало спрашивать. Но тем не менее я решил спросить, что он сказал судье.

Я сам слышал, что он сказал, но хотелось, чтобы Деян объяснил это своими словами, что ему конкретно не понравилось. Он сказал, что он обратился к Богосавацу, а мне все показалось. Я поблагодарил его и пожелал удачи. После этого он начинает в моем лице оскорблять журналистов, говорить, что мы желтая пресса, не говорим о тактике и футболе. Я говорю: «Вы от меня что хотите?»

Честно, не совсем понял, все было на эмоциях. Я попросил его успокоиться, а он продолжал говорить. Все закончилось на том, что я пожелал ему удачи, все получилось сумбурно.

Другое дело, что мы говорили на разных языках. Если бы мы оба говорили на русском, было бы проще. Я никогда не был причастен к конфликтам, где нужен переводчик.

Тут же ко мне подошел человек из «Спартака » и принес извинения. Минут через 10 подошли еще двое людей из клуба и тоже извинились от лица клуба. Я извинения принял.

Максимально неприятная ситуация, особенно для меня. Все эти годы я старался не провоцировать ни тренеров, ни футболистов. Боялся, что если в мой адрес кто‑то что‑то скажет, то я не сдержусь. Старался всегда чувствовать накал, и если вижу, что собеседник закипает, то отпускаю его.

Зачем это надо? Кто‑то от этого кайфует, но у меня другие ценности. Не хочу, чтобы на меня кричали в ситуации, когда нет возможности у оппонента должным образом ответить, – сказал Ахмадов.

