«Райо Вальекано» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Реал» сыграет с «Райо Вальекано».

«Реал» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
онлайны
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
