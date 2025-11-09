«Райо Вальекано» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Реал» сыграет с «Райо Вальекано».

«Реал » сыграет в гостях с «Райо Вальекано » в 12-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги