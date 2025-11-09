«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 15:15

«Локомотив» сыграет с «Оренбургом».

«Локомотив » примет «Оренбург » в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «РЖД Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

