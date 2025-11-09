«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
«Локомотив» сыграет с «Оренбургом».
«Локомотив» примет «Оренбург» в 15-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «РЖД Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 15 тур
9 ноября 12:15, РЖД Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
