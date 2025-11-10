  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу. Не понимаю продление контракта». Угаров о бразильце
7

«Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу. Не понимаю продление контракта». Угаров о бразильце

Денис Угаров: «Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу.

Денис Угаров считает Максима Глушенкова более значимым для «Зенита» игроком, чем Вендел. У россиянина 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за сине-бело-голубых.

– Почему «Зенит» тащит только Глушенков, а не дорогостоящие легионеры?

– Во-первых, я еще в начале года сказал, когда Глушенков не попадал в состав, что он достаточно хороший футболист. 

Во-вторых, Глушенков – россиянин, для него интерес клуба значимее, чем для бразильских футболистов. Он все-таки хочет что-то доказать себе и людям, которые его не особо воспринимают. Поэтому он лучший бомбардир и лучший футболист «Зенита» прямо сейчас.

Хотел бы сказать, что я не понимаю продление контракта Вендела. Этот человек то собирает манатки и уезжает, то не хочет приезжать, то еще что-то. «Зенит» с ним продлевает контракт и еще повышает зарплату. Это лучше надо было сделать Глушенкову, чем Венделу.

– Скорее всего, «Зенит» ведет подготовку для получения Венделом российского гражданства.

– Кому Вендел нужен в сборной России?

– Возможно, главное для «Зенита» – вписаться в новый лимит на легионеров. Вендел мог бы перестать числиться как иностранный футболист.

– Венделу 28 лет, а Глушенкову 26 лет. Разница есть. Зачем делать ставку на футболиста, который в любой момент может не приехать или еще что-то придумать? Я этого не понимаю и не вижу в этом смысла. В любом случае, ставку надо делать на российских футболистов. Тем более Глушенков сейчас достоин этого, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Что «Динамо» делать с Карпиным?12066 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoВендел
натурализация
Денис Угаров
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
вчера, 11:25
Мостовой о российском паспорте Вендела: «Зачем он нам в сборной? В расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Это просто освободит легионерское место в «Зените»
5 ноября, 16:39
Геннадий Орлов: «Глушенков – лидер этого «Зенита». Народ его признал, полюбил. Когда Максим получал мяч, трибуны просто взрывались!»
2 ноября, 10:43
Главные новости
Мусаев о травме ахилла у Петрова: «Сезон для него закончился, скорее всего»
5 минут назад
«Краснодар» выиграл 1-й круг, Станкович наехал на журналиста, «Ман Сити» прибил «Ливерпуль», осечка «Реала», Норрис взял Гран-при Сан-Паулу и другие новости
13 минут назад
Депутат из Бразилии о сексизме тренера «Интернасьонала»: «В 2025-м недопустимо воспроизводить подобные стереотипы. Женщины, проявляя талант и упорство, показывают: футбол – тоже наше дело!»
58 минут назад
Аршавин о том, что у «Спартака» иностранцы забили все голы в 1-м круге РПЛ: «В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте министру спорта эту статистику»
сегодня, 04:17
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
сегодня, 03:50Тесты и игры
Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»
сегодня, 03:22
Шалимов о поведении Станковича: «С журналистами так не надо разговаривать. На нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда»
сегодня, 02:00
Петров получил травму ахилла. Защитник «Краснодара» передвигался на костылях после матча с «Балтикой»
сегодня, 01:46
Флик о 4:2 с «Сельтой»: «Доволен командой, «Барса» на правильном пути. Не все получилось идеально, травмы – не оправдание»
вчера, 22:52
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
вчера, 22:24
Ко всем новостям
Последние новости
Горшков о «Зените»: «Потеря очков в матчах с «Крыльями» и «Акроном» может сыграть злую шутку. Может, не хватает настроя на таких соперников»
28 минут назад
Алексис Санчес не сыграет за Чили с Россией из-за травмы
44 минуты назад
Сенников о «Локо»: «Идет с чемпионским графиком, но если один-два игрока выбывают – игра немножко рушится»
сегодня, 05:02
Кобелев о 10-м месте «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и сейчас мне нечего добавить»
сегодня, 04:32
Первая лига. «Челябинск» сыграет с «Уфой», «Факел» против «Спартака» из Костромы
сегодня, 04:05
Гендиректор «Балтики» доволен 5-м местом после 1-го круга: «Мы пропустили меньше всех. Продолжим работать, чтобы и дальше удивлять всю страну»
сегодня, 03:55
Флик об истекающем контракте Левандовского: «Пока рано говорить о будущем. Роберт был очень важен в прошлом сезоне»
сегодня, 03:40
ЦСКА обратился в ЭСК по кубковому матчу с «Махачкалой» из-за назначенного пенальти
сегодня, 02:59
Агкацев про 1:1 в Калининграде: «Краснодар» приезжал за победой. Здесь всем непросто – «Балтике» качественно и организованно играет»
сегодня, 02:45
Аршавин об «Ахмате»: «При Черчесове пошли в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. В каждой игре по чуть‑чуть чего‑то не хватает»
сегодня, 02:33