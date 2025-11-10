«Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу. Не понимаю продление контракта». Угаров о бразильце

Денис Угаров: «Зениту» надо было повысить зарплату Глушенкову, а не Венделу.

Денис Угаров считает Максима Глушенкова более значимым для «Зенита» игроком, чем Вендел. У россиянина 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за сине-бело-голубых.

– Почему «Зенит» тащит только Глушенков, а не дорогостоящие легионеры?

– Во-первых, я еще в начале года сказал, когда Глушенков не попадал в состав, что он достаточно хороший футболист.

Во-вторых, Глушенков – россиянин, для него интерес клуба значимее, чем для бразильских футболистов. Он все-таки хочет что-то доказать себе и людям, которые его не особо воспринимают. Поэтому он лучший бомбардир и лучший футболист «Зенита» прямо сейчас.

Хотел бы сказать, что я не понимаю продление контракта Вендела. Этот человек то собирает манатки и уезжает, то не хочет приезжать, то еще что-то. «Зенит» с ним продлевает контракт и еще повышает зарплату. Это лучше надо было сделать Глушенкову, чем Венделу.

– Скорее всего, «Зенит» ведет подготовку для получения Венделом российского гражданства.

– Кому Вендел нужен в сборной России?

– Возможно, главное для «Зенита» – вписаться в новый лимит на легионеров. Вендел мог бы перестать числиться как иностранный футболист.

– Венделу 28 лет, а Глушенкову 26 лет. Разница есть. Зачем делать ставку на футболиста, который в любой момент может не приехать или еще что-то придумать? Я этого не понимаю и не вижу в этом смысла. В любом случае, ставку надо делать на российских футболистов. Тем более Глушенков сейчас достоин этого, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».