Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
Матвей Сафонов опять не сыграл за «ПСЖ».
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на скамейке запасных матч 12-го тура Лиги 1 против «Лиона» (3:2).
В последний раз в составе парижан россиянин выходил на поле в конце мая в финале Кубка Франции.
С тех пор «ПСЖ» провел 25 матчей – Сафонов всякий раз оказывался в заявке команды и проводил игру на скамейке.
В прошлом сезоне к 10 ноября у экс-вратаря «Краснодара» было 4 игры. Сейчас основной голкипер парижан – Люка Шевалье.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
