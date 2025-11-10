Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая

Матвей Сафонов опять не сыграл за «ПСЖ».

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на скамейке запасных матч 12-го тура Лиги 1 против «Лиона » (3:2).

В последний раз в составе парижан россиянин выходил на поле в конце мая в финале Кубка Франции.

С тех пор «ПСЖ » провел 25 матчей – Сафонов всякий раз оказывался в заявке команды и проводил игру на скамейке.

В прошлом сезоне к 10 ноября у экс-вратаря «Краснодара» было 4 игры. Сейчас основной голкипер парижан – Люка Шевалье.